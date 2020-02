Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le parole dell’allenatore dei sardi

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

MARAN – «Dispiace per la situazione al di là dei provvedimenti sportivi. I recuperi saranno tardi, il campionato ne risulta un po’ sfalsato. Noi abbiamo vissuto una vigilia surreale a Verona. Fino all’ultimo non sapevamo se avremmo giocato. Pensiamo a noi stessi. La Roma ha giocato da poco ma arriva dall’entusiasmo per il passaggio del turno in Europa».

