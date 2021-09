Conferenza stampa Mazzarri: «Ripartiamo dall’aggressività ma serve maggior cinismo»

Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni.

DA QUALI CONCETTI RIPARTIRE – «L’aggressività quando si va al duello, scosse particolari che fanno parte della mia organizzazione da sempre e quell’atteggiamento che purtroppo abbiamo cambiato a fine gara. Spero di rivedere la nostra pericolosità. Con sei, sette palle gol con uno squadrone contro la Lazio dovremmo essere più cinici sotto porta. Il gol è prezioso».

STANCHEZZA – «Abbiamo avuto poco tempo, poi avrò modo di fare dei test».

CAMBI – «Chi ha giocato contro la Lazio può giocare anche tre giorni dopo, in casi normali. Chi è stato recuperato cinque giorni prima dell’altro match e ha giocato per intero, potrebbe avere qualche problema. Oggi ci siamo allenati e voglio capire bene chi potrebbe essere impiegato. Mi affido alle parole dei medici, dei preparatori e dei giocatori per sapere chi si sente pronto».