Conferenza stampa Mazzarri: «Nel 2019 noi condannati dagli episodi»

Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico del Torino alla vigilia della complessa trasferta contro la Roma

Traspaiono fiducia ed un cauto ottimismo nelle parole di Walter Mazzarri, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta con la Roma che rappresenta la prima uscita del nuovo anno per i granata. «Avremo otto assenze, che sono davvero tante. Ma per fortuna il 2019 è finito: ne abbiamo passate tante tra infortuni ed episodi particolari. Un allenatore guarda le prestazioni, ma poi dentro le prestazioni ci sono episodi che cambiano le gare. Ma non dobbiamo pensarci e dare tutto».

MILITANZA GRANATA – «Oggi sono due anni sulla panchina del Toro, ma io non festeggio nemmeno il mio compleanno. Mi brucia ancora aver perso contro la Spal: spero che gli episodi finalmente ci girino bene».

ROMA – «I numeri raccontano di una partita proibitiva. Ma io credo sempre che possiamo far bene. Tutti ci danno poche speranze, ma io ho caricato al massimo giocatori pensando proprio al pronostico avverso».

DISCONTINUITA’ – «Siamo poco continui, è vero. Ma ad inizio anno contro l’Atalanta gli episodi ci hanno sorriso, altre volte no. Difficile spiegare partite come quella di Verona.Non è facile spiegare le ultime partite andando oltre agli episodi».

MERCATO – «Dopo sei mesi di scelte, più o meno si capiscono le mie idee ed i miei pensieri. Io non mando via nessuno, ma se i ragazzi non sono contenti del minutaggio vengano a dirlo perché la porta è aperta».