Conferenza stampa Mihajlovic: «A Torino per vincere»

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Torino-Bologna

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlo in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino.

RITIRO FINITO – «Ci siamo parlati e ci siamo messi d’accordo sugli stipendi, i giocatori si sono comportati bene, hanno accettato e quindi li abbiamo liberati. In verità non c’entra niente la questione stipendi. Sono venuti a parlarmi i due capitani, Poli e Palacio, e mi hanno chiesto di sospendere il ritiro. Io ero d’accordo, ma ho chiesto che loro parlassero prima con tutta la squadra e che si impegnassero in un patto morale verso me, i tifosi e la società. Non chiedo di vincere, ma di andare in campo con il giusto atteggiamento, rispettando la maglia che indossano. Loro si sono parlati, e hanno deciso che è una cosa che vogliono fare e faranno, perciò quando è così io sono più contento di loro perché ho fiducia. Mi hanno detto che quando andranno in campo non capiterà più quello che è successo con la Roma».

TORINO – «Mi dispiace per il momento che sta attraversando il Torino perché sono stato bene lì, ho un bellissimo rapporto con tifosi, il presidente e la società. Questa è un’altra dimostrazione rispetto a quando dico che è un campionato strano dove tutti possono andare in difficoltà. Bisogna adattarsi velocemente, per fare in modo di non entrare nella mischia salvezza. Senza pubblico, senza preparazione, tutti gli infortuni, il virus, può succedere di tutto. Quello che è successo al Torino può succedere a chiunque. Per quanto riguarda la partita di domani cercheremo di fare come sempre, giocare per vincere pur sapendo che loro sono in difficoltà, non fargli prendere coraggio, avere il giusto atteggiamento, essere aggressivi e fare un gol in più dell’avversario».