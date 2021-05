Conferenza stampa Mihajlovic: «Salvezza obiettivo minimo, già domani»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

TOMIYASU – «Dovrebbe stare bene, ieri ha fatto il primo allenamento. Oggi però faremo un allenamento più intenso, spero di recuperarlo appieno. Ma ci mancano comunque altri 7 giocatori».

SQUADRA DOPO BERGAMO – «Si sono allenati con grande concentrazione. Erano convinti, erano li con la testa. Sono contento perché se giochiamo come ci siamo allenati abbiamo grandi possibilità di vincere. Sono stati bravi a lasciarsi quanto successo alle spalle, a resettare e ripartire. Speriamo che già da domani si raggiunga la salvezza. La Fiorentina sta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di vincere».

OBIETTIVO – «L’obiettivo minimo è quello della salvezza e domani potremmo raggiungerlo. Poi rimangono 4 partite che se giochiamo come Dio comanda ci permetteranno di aggiungere tutti gli altri obiettivi, ma andiamo step by step. In settimana non ho visto distrazioni che mi abbiano fatto pensare di dover intervenire in modo particolare».