Conferenza stampa Mihajlovic: «Possiamo far male alla Lazio, sono fiducioso»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio.

VITTORIA ALL’ANDATA – «Noi andiamo là, in casa al girone d’andata è andata bene ma domani ci aspetta un’altro tipo di partita, loro hanno perso con il Milan sarà una partita difficile per loro ma anche per noi. Non è detto che vince sempre la squadra più forte. Se stiamo bene, possiamo essere pericolosi. Abbiamo recuperato diversi giocatori, mi aspetto una prestazione migliore di domenica. Con Empoli abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo mosso la classifica, adesso ci aspetta una gara molto importante, ci siamo allenati bene e sta tornando la condizione fisica. Vado là fiducioso e spero sempre di poterla vincere».

CONDIZIONE FISICA – «Dopo il mese di gennaio impossibile, tra covid, infortuni e quarantene, la sosta ci ha permesso di migliorare la condizione fisica, sono due settimane di lavoro assieme che portano migliori risultati nella corsa, nell’intensità. Continuando così recupereremo il primo possibile, stiamo molto meglio».

