Nico Gonzalez si PRESENTA alla Juve: «Il mio idolo è Di Maria, dentro e fuori dal campo. Motta mi dà LIBERTA’. Quando ho visto Vlahovic ho pensato QUESTO»

Conferenza stampa Nico Gonzalez Juve: la presentazione del nuovo acquisto bianconero. Ecco le dichiarazioni dell’ex Fiorentina

Ha già esordito con la Roma, giocato titolare con Empoli e Psv in Champions League, trovando contro gli olandesi anche il primo gol con la Juventus. Ma oggi Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa alle 13.30 per presentarsi davanti ai media. Ecco un estratto delle sue parole:

PRIMO GOL ALLA JUVE IN CHAMPIONS – «Sono contento, per me era un sogno segnare con questa maglia. Ho trovato il momento giusto, anche per vincere la partita. Sono molto felice».

IDOLI ARGENTINI – «Il mio idolo è Di Maria, dentro e fuori dal campo. L’ho conosciuto in Nazionale, dal primo giorno si è comportato con me da persona normale quando lui potrebbe diventare Dio tranquillamente. Poi in campo, uno quando gioca a calcio è felice, se mi tocca di fare il portiere lo faccio senza problema. Quella è la mia risposta».

CHE VLAHOVIC HA RITROVATO – «Lo conosco, è migliorato tanto, veramente tanto. Quando l’ho visto alla prima partita Ho detto ”Questo è forte veramente’. Ora non fa gol da 3 partite, ma è sempre positivo, aiuta la squadra. Veramente un bravo ragazzo che merita il meglio. Se posso fare assist per lui è perfetto, se no lui per me. Ma si comporta veramente bene».

JUVE DA SCUDETTO – «Noi siamo la Juventus, non dobbiamo pensare al domani ma vivere il momento. Pensare di partita in partita, è quella l’idea, non voglio pensare a ciò che arrivi dopo. Per stare bene nella testa dobbiamo pensare partita dopo partita».

THIAGO MOTTA – «È una cosa incredibile. Mi dà la libertà di cui ho bisogno in campo, per godere ogni partita e in ogni allenamento. È una persona bravissima e voglio ringraziarlo».

