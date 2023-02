Conferenza stampa Nicola: «Sappiamo come poter far male al Verona»

Conferenza stampa Nicola, l’allenatore della Salernitana parla alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Verona.

VERONA – «Il Verona ha cambiato allenatore più volte, ma in questi anni ha insistito sugli stessi principi. E’ un avversario che pressa tanto, avremo poco tempo per giocare il pallone. Il loro modo di giocare li porta però a liberare degli spazi. La differenza la farà la capacità di esprimere sè stessi, non dobbiamo preoccuparci troppo. Abbiamo caratteristiche abbiamo raccolto tanto in quest’anno e mezzo».

INFORTUNATI – «Gyomber ha svolto un paio di allenamenti con noi. Ha un minutaggio ridotto, ma preferisco portarmi giocatori con questa fame. Per Mazzocchi credo ci vorrà ancora una settimana, Maggiore e Fazio non possono prendere parte a determinati allenamenti. Ormai, però, credo che i tempi si siano ristretti. Stiamo parlando di quattro giocatori che hanno dimostrato di poter aiutare la squadra».