Conferenza stampa Pioli: «È il momento di Origi. Sampdoria avversario solido»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria.

RENDIMENTO CASA-TRASFERTA – «Sono ancora un po’ poche le partite per determinare statistiche su risultati in casa e trasferta; conta molto la qualità delle nostre prestazione e, a parte Bergamo, tecnicamente potevamo fare meglio».

ORIGI –«È il suo momento, perché sta meglio e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo».

DE KETELAERE O BRAHIM DIAZ – «C’è anche Adli, abbiamo varie soluzioni. Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere, ma io vedo un giocatore sereno. Brahim ha determinate caratteristiche per darci superiorità numerica. È inevitabile che mi chiediate sempre di chi non gioca, ma io scelgo sempre in base alla partita».

SAMPDORIA – «Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato; arriva da una sconfitta che porterà ancora più attenzione e determinazione. Sappiamo quello che ci aspetta».

