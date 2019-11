Conferenza stampa Pioli: «Parma? Certe partite valgono più delle altre»

Conferenza stampa Pioli, l’allenatore del Milan presenta con le sue parole la sfida di domani dei rossoneri contro il Parma

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. Queste le parole del tecnico:

PARMA – «Nel corso del campionato ci sono partite che pesano più dei soliti tre punti, credo altresì che noi dobbiamo buttare giù la porta per andare a prendere l’opportunità».

DUARTE – «Voglio salutarlo e ringraziarlo pubblicamente, da quando sono arrivato io ha sempre dimostrato professionalità e attaccamento al proprio lavoro. Mi auguro che torni presto con noi perché abbiamo bisogno delle sue qualità».

IBRAHIMOVIC – «Non so se Piatek e Leao leggano i quotidiani, dentro lo spogliatoio non si parla di questa situazione. Per il mercato di gennaio c’è tempo».

PIATEK – «Sta facendo buone prestazioni, sta riempendo bene l’area. Ha avuto delle occasioni e non è riuscito a segnare, può fare meglio come possono fare meglio altri giocatori. Lo saprete domani chi gioca dall’inizio».