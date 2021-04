Conferenza stampa Pirlo: «Col Napoli non sarà decisiva. Szczesny confermato»

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Napoli

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli; recupero della terza giornata di Serie A.

MATCH – «Sarà una gara importante per la classifica. Loro attraversano un ottimo momento e vengono da buoni risultati. Vorranno fare risultato anche qui ma noi abbiamo la stessa ambizione e faremo del nostro meglio. Spero sia una bella partita in cui entrambe le squadre proveranno ad imporre il proprio gioco».

SZCZESNY TITOLARE – «Confermato Szczesny, dopo una brutta prestazione c’è sempre voglia di riscatto. Giusto che domani faccia vedere il suo valore effettivo».

CUADRADO ALTO – «Stiamo valutando delle soluzioni. Possibile che giochi davanti o dietro».

INCONTRO ALLEGRI-AGNELLI – «Sono stato avvertito dal presidente di questo incontro. A parte il calcio l’amicizia resta. È normale. Come se andassi a cena con Maldini e scrivessero che sarò l’allenatore del Milan. Ci sono amicizie nello sport».

NAPOLI – «Non è decisiva, ma importante. Ci saranno altre partite, non è un’ultima spiaggia per la Champions. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa voglia di tre punti. C’è pressione, ma siamo abituati. Prima c’era la pressione del primo posto, ora del posto in Champions. Dobbiamo guardare sia in avanti sia dietro».