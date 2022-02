Conferenza stampa Sarri: «Col Porto difficile, ma non impossibile. Immobile? Vediamo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato alla vigilia della partita contro il Porto

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto.

PORTO – «Affrontiamo una squadra forte e che in campionato sta ottenendo grandi risultati. L’andata ci ha detto che sarà difficile, ma non impossibile. Ho avuto anche dei segnali importanti, perché stiamo diventando squadra gruppo, come dimostrato anche a Udine. Io sono uscito molto fiducioso».

CALCOLI – «Non penso al Napoli, perché non mi piace fare calcoli in questo senso. Anche perché può succedere qualsiasi cosa che poi fa saltare tutto. Si tratta comunque di due partite importanti e che hanno un grande peso. La valutazione però va data su un respiro su ampio».

ACERBI – «Lui è guarito da un punto di vista medico, ma non è al massimo dal punto di vista prestazionale. Speriamo di portarlo nella giusta condizione il prima possibile. Al momento non può partire dall’inizio, ma vedremo se può servirci in panca».

IMMOBILE- «Vediamo come sta in questi due allenamenti. Non ha avuto uno stop lungo».

