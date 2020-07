Conferenza stampa Sarri: «L’Atalanta sta facendo benissimo. Voglio vedere ordine»

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta

ATALANTA – «È in una fase importante della stagone.vLoro sono una realtà, stanno facendo benissimo. Hanno fatto vedere numeri di alto livello per tutta la stagione. Sono un avversario difficile da affrontare. Guardiola dice che giocare contro di loro è come andare da dentista. È una bella definizione. Ti fa rischiare dal punto di vista tattico. Ti viene a prendere nella costruzione ed è pericolare nelle ripartenze. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti. Ti può mettere in difficoltà da tutti i punti di vista».

ORDINE E CONTINUITA – «La continuità sarebbe un aspetto importante, tutte le squadre hanno difficoltà ad averla anche nei 90 minuti. Le partite hanno degli sbalzi. A me piacerebbe vedere ordine, in certi momenti rischi di perdere di mano le partite e quello diventa determinante».

DYBALA E DOUGLAS COSTA – «Paulo è un talento assoluto non lo metto in discussione. Ma visto il blackout in quei 10 minuti penso avremmo perso lo stesso anche con lui in campo. Douglas? Per noi è importante. Può fare la differenza, senza Higuain abbiamo ritenuto che fosse troppo importante averlo in panchina per cambiare le partite».

CHIELLINI E ALEX SANDRO – «Sono situazioni diverse. Alex Sandro ha avuto uno stop di dieci giorni e dunque il ritorno in gruppo è più veloce. Giorgio ha fatto un percorso diverso, ha avuto qualche problemino dopo la sosta perché stare fermo in casa gli ha comportato qualche problema, il suo è per forza di cose un recupero più lungo».

HIGUAIN – «Non penso fosse arrabbiato per il cambio. Lui era convinto potesse fare 55/60 minuti e ne ha fatto qualcuno in più. Sta meglio, ha fatto una partita dignitosa. È venuto incontro riuscendo a farci uscire dalla nostra metà campo. Mi è sembrato in crescita rispetto a due settimane fa».