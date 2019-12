Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Juventus al termine della sfida del “Ferraris” contro la Sampdoria

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa la vittoria incassata contro la Sampdoria: «La strada è quella giusta, anche se ci manca la padronanza della partita. Il Sarrismo si sta intravedendo con più facilità, ma lo facciamo troppo in orizzontale per i miei gusti».

«Il gol di Ronaldo? Ho pensato “cazzo”. Come quello di Dybala. Due reti straordinarie. Non conosco ancora le condizioni di Alex Sandro, lui mi ha parlato di un semplice affaticamento. Non sembra un infortunio serio. Higuain nervoso? Non mi interessa. Un calciatore quando esce ha sempre qualcosa da borbottare. Sta giocando molto in questo momento, l’ho tolto perché l’ho visto stanco».

«Demiral ha fatto bene, nonostante un paio di errori dal punto di vista tecnico. È normale viste le condizioni disastrose del terreno di gioco. Vengo da un’esperienza in Inghilterra e la differenza è abissale. Il premio più ambito lì è quello per il miglior giardiniere della Premier League. In Italia non c’è la possibilità economica di rifare venti stadi di livello. Lo dico per il bene del calcio italiano: io tra due o tre anni smetto, a me va bene così»

«Speriamo di recuperare Szczesny per la Supercoppa. L’allenamento di domani sarà decisivo. De Ligt risente di un problema fisico, l’ho visto stanco ma si riprenderà. Rabiot? Ha fatto tre partite consecutive e l’evoluzione è positiva. Sta migliorando di partita in partita, è un giocatore che sta crescendo a livello di condizione fisica e mentale. Ha ancora ampi margini di miglioramento, sarà una grande sorpresa della seconda parte del campionato».