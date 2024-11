Conferenza stampa Savona: «Questo è solo l’inizio. Chiellini mi ha dato molti consigli. Juve? Il nostro obiettivo di squadra è...»

Conferenza stampa Savona: le parole del difensore dell’Italia dal ritiro azzurro a Coverciano. Le dichiarazioni dopo la convocazione

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Nicolò Savona. Il calciatore della Juventus, dal ritiro di Coverciano, ha parlato così in conferenza stampa. Le dichiarazioni:

CHIELLINI – «E’ una persona che mi ha dato parecchi consigli. Mi ha detto di conservare sempre la stessa umiltà e lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi che mi sono fissato. Dal punto di vista tecnico mi ha detto di migliorare allenamento dopo allenamento, lavorando sempre sodo».

QUANDO HA PENSATO DI ARRIVARE A CERTI LIVELLI – «Te ne accorgi stando vicino a campioni di questo calibro. Da parte mia quando sono stato in ritiro con la Juve. Arrivare a raggiungere questo obiettivo è un sogno che si realizza, lavorare con campioni di questi livelli…».

FARE LO SCIATORE – «Ho la casa sulle piste da sci, ho fatto anche qualche gara da piccolo. Poi a dieci anni ho dovuto scegliere tra calcio e sci, il secondo non mi piaceva particolarmente. Gareggiavo nello slalom».

GIOCARE DA BRACCETTO – «Ricoprire diversi ruoli è importante di questi tempi. Le mie caratteristiche sono di spinta e di difesa, ma lo scorso anno ho giocato in modo particolare da terzo di difesa. Posso ricoprire entrambi i ruoli, è un vantaggio per me».

OBIETTIVO CON LA JUVE – «Il nostro obiettivo di squadra è arrivare il più in alto in classifica, lavoriamo per questo. Ora però siamo qua e lavoriamo per la Nazionale».

CONSIGLI DI THIAGO MOTTA – «Parla tanto con noi ragazzi e con tutta la squadra. Sicuramente si sta focalizzando sull’atteggiamento di ogni singolo giocatore, al mister piace vederci allegri e proviamo a portare un ambiente sereno in spogliatoio. Mi sta dando parecchio spazio, voglio ripagarlo al meglio».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI SAVONA SU JUVENTUSNEWS24