Conferenza stampa Semplici: «Bonifazi è a disposizione. Iago Falque? Prematuro parlarne»

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani pomeriggio contro il Bologna. Queste le parole del tecnico della SPAL.

BONIFAZI – «Per Kevin stiamo attendendo gli ultimi documenti per capire se poterlo schierare o meno. Siamo contenti del suo arrivo e ringrazio la società per lo sforzo fatto, per un giocatore che volevamo da tempo. La vittoria di lunedì ha alzato il morale ma non vuol dire niente. Abbiamo portato a casa tre punti importanti. Domani bisognerà migliorare la prestazione di Bergamo».

BONIFAZI A DISPOSIZIONE – «Si. Sta bene e sarebbe utilizzabile».

TIFOSI – «La loro vicinanza è sinonimo di unità di intenti. Sono sempre stati vicini e non ci hanno mai fatto cambiare il loro apporto. Deve essere la garanzia per arrivare all’obiettivo».

IAGO FALQUE – «In questo momento è prematuro parlare di un suo arrivo».

BOLOGNA – «Io so che sono una squadra forte, che ha fatto grande prestazioni. Sicuramente conta molto l’aspetto motivazionale circa quello che è successo al loro mister, che gli ha permesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante le assenze, saranno una squadra forte e in salute, partita per obbiettivi importanti»