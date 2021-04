Conferenza stampa Semplici: «Il destino è nelle nostre mani»

Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia di Udinese-Cagliari

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Udinese.

MODULI – «I moduli contano il giusto ma conta soprattuto la mentalità che mettiamo nella gara. Nell’ultima mezz’ora c’era la voglia di recuperare il risultato e portare a casa una vittoria. La cosa che mi aspetto è di dare continuità a quella voglia e determinazione che ci deve essere in una squadra come la nostra che vuole arrivare alla salvezza».

JOAO PEDRO – «È importantissimo per noi, gli manca solo il gol. Stiamo lavorando affinchè lo ritrovi perchè è importante per lui come per tutta la squadra. Vedremo domani come andremo a sviluppare il nostro modo di stare in campo»

CAMBIO – «Le scorie ci sono senza ombre di dubbio, abbiamo fatto una partita dove abbiamo dato tutto e quindi siamo stati attenti a far recuperare le energie ai giocatori. Ci potrebbe essere qualche cambio ma saranno minimi, magari dando spazio a chi»

AVVERSARIO SALVEZZA – «Noi facciamo la corsa su noi stessi, abbiamo una squadra adeguata per uscire da questa situazione. Per quanto riguarda le altre è chiaro che andranno valutati i loro risultati ma ancora oggi abbiamo il destino nelle nostre mani».