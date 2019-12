Conferenza stampa Thiago Motta, ecco le parole dell’allenatore del Genoa alla vigilia del derby contro la Sampdoria

L’allenatore del Genoa, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico in vista del derby:

GIOCATORI – Sono motivati come deve essere e stanno bene a livello fisico e mentale. Sono tranquillo perché hanno la consapevolezza che è una partita importante. Ovviamente trattandosi di un derby è uno stimolo in più.

DERBY – «I giocatori vengono preparati in campo per giocare una partita. Il derby parliamo di una partita diversa ma i ragazzi lavorano al 200%. Sappiamo cosa significa il derby. Ma attenti: è una partita di calcio e non dobbiamo andare oltre. E i ragazzi lo sanno cosa fare: difendere la maglia del Genoa uniti».

RANIERI – «Ho avuto tanti allenatori in carriera ma Claudio è un grandissimo allenatore e affrontarlo da collega mi fa molto piacere. Ho solo belle parole per lui perchè ha dimostrato il valore con i risultati e come uomo, perchè è rispettoso ed elegante».

CLASSIFICA – «In questo momento abbiamo disputato delle gare dove meritavamo di vincere. Non ci siamo riusciti ma ci siamo andati molto vicino».