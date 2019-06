Conferenza stampa Totti: «Non ci sono mai stati rapporti con Baldini e mai ci saranno»

Conferenza stampa Totti: l’ex capitano giallorosso non risparmia nessuno all’interno della società e bombarda Franco Baldini

Francesco Totti attacca direttamente il mandante delle sue dimissioni, Franco Baldini. Le parole dell’ex capitano giallorosso contro il dirigente del club capitolino.

«Il rapporto con Franco Baldini non c’è mai stato e mai ci sarà. Uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io, non serve avere in una società troppi galli a cantare. Troppe persone mettono bocca su troppe cose e così non serve, ognuno dovrebbe fare il suo. L’ultima parola spettava sempre a Londra, era inutile dire il tuo pensiero perché era tempo perso»