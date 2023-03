Conte e le parole sul futuro: addio al Tottenham a fine stagione?

Il Tottenham esce dalla Champions e Antonio Conte nel post partita lancia parole sul possibile futuro e medita l’addio

Il tecnico ha nostalgia dell’Italia, tra le altre cose, e anche per questo un suo ritorno nel mercato estivo non sarebbe da escludere. L’unico sarebbe per il suo ingaggio, ma per quello si ragionerà a tempo debito, ma l’addio col Tottenham è dietro l’angolo, Lo scrive La Gazzetta dello Sport.