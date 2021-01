Conte: «Partita strana, sconfitta difficile da spiegare» – VIDEO

La sconfitta sul campo della Sampdoria è un risultato che il tecnico dell’Inter Antonio Conte fatica a giustificare. Queste le sue parole

«Sicuramente il risultato ci penalizza in maniera importante, è stata sicuramente una partita strana dove siamo passati dal rigore sbagliato ad essere sotto 2-0 e chiaramente ci siamo trovato in un partita salita. Nonostante questo, la squadra ha costruito diverse situazione che potevano essere concretizzate ma alla fine non ci siamo riusciti e quindi siamo qui a spiegare una partita che è stata una sconfitta».