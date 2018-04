Contento imita Buffon: «L’arbitro ha una cassa di birra al posto del cuore!» – VIDEO

In seconda categoria il portiere della Fincantieri Monfalcone, Michele Contento, espulso dopo tre minuti di gioco ‘rivisita’ l’intervista di Buffon contro Oliver e parla così dell’arbitro

Le parole di Gigi Buffon nel post-partita di Real Madrid-Juventus indirizzate all’arbitro Oliver hanno fatto il giro del mondo. E hanno dato il via a numerosi sfottò sui social per quanto dichiarato dal portiere della Juventus e della Nazionale italiana. Che, nei confronti del fischietto inglese, si è così espresso nella frase ormai passata agli annali «Al posto del cuore ha un bidone dell’immondizia». C’è chi ha provato a imitare Buffon portando il tutto su uno sfottò allo stesso capitano bianconero, come è accaduto da un suo collega meno illustre, il portiere Michele Contento che milita in seconda categoria con l’Unione Fincantieri Monfalcone.

Il portiere, espulso dopo appena tre minuti di gioco per un fallo in area di rigore, nel corso dell’intervista post-partita ha tentato di imitare Buffon e le sue parole nei confronti dell’arbitro, suscitando l’ilarità dell’intervistatore e del popolo dei social network: «Secondo me un arbitro, in seconda categoria, non può venire a Monfalcone e permettersi di non avere la sensibilità di espellere un ragazzo di 40 anni che ci mette il cuore per un rigore… netto! Se dai un rigore del genere e mi espelli al terzo minuto, significa che al posto del cuore c’hai una cassa di birra!».