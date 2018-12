Convocati Albania: 7 gli ‘italiani’

Convocati Albania: i giocatori scelti da De Biasi per gli impegni di ottobre contro Liechtenstein e Spagna. Sei i giocatori ‘italiani’

Convocati Albania: ecco l’elenco dei convocati di Gianni De Biasi per gli impegni contro il Liechtenstein, sfida in programma il 6 ottobre a Vaduz e contro la Spagna, gara in programma il 9 ottobre a Shkoder. Tanta Italia nella Nazionale albanese con 7 giocatori che militano nella nostra Serie A inseriti nella lista.

LA LISTA DEI CONVOCATI – Questo l’elenco dei convocati dell’Albania per gli impegni di ottobre valevoli per le qualificazioni a Russia 2018:

BERISHA PORTIERE

HOXHA PORTIERE

SHEHI PORTIERE

ALIJII DIFENSORE

DIJMSITI DIFENSORE

HYSAJ DIFENSORE

AGOLLI DIFENSORE

MAVRAJ DIFENSORE

VESELI DIFENSORE

BASHA M CENTROCAMPISTA

KACE CENTROCAMPISTA

MEMUSHAJ CENTROCAMPISTA

ROSHI CENTROCAMPISTA

LILA CENTROCAMPISTA

LENJANI CENTROCAMPISTA

KHAKA CENTROCAMPISTA

KUKELI CENTROCAMPISTA

ABRASHI CENTROCAMPISTA

BALAJ ATTACCANTE

CIKALLESHI ATTACCANTE

SADIKU ATTACCANTE

GASHI ATTACCANTE

LATIFI ATTACCANTE

GREZDA ATTACCANTE

HYKA ATTACCANTE

MANAJ ATTACCANTE