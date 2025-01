Convocati Cagliari, Nicola in emergenza: tanti assenti, pesca dalla Primavera

Convocati Cagliari, le scelte di Davide Nicola per la sfida al Monza: tante le assenze per i rossoblù, il tecnico pesca in Primavera

Davide Nicola ha reso nota la lista dei convocati del Cagliari. Il tecnico rossoblù per la sfida contro il Monza. Tante le assenze per i sardi: assenti Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Giuseppe Ciocci e Jakub Jankto e per questo motivo tocca attingere alla primavera, portando il portiere Iliev.

Portieri: Iliev, Scuffet, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Piccoli, Felici.