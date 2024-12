Convocati Fiorentina, i viola tornano in campo dopo il malore di Bove: si rivede Gudmundsson

Convocati Fiorentina: i viola tornano in campo dopo il malore di Edoardo Bove in campionato, Palladino ritrova Gudmundsson

La Fiorentina torna in campo questa sera dopo il malore di Edoardo Bove nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter. Questa sera i viola affrontano l’Empoli nell’ottavo di finale di Coppa Italia: assente per ovvi motivi il centrocampista ex Roma, ma per l’occasione Palladino ritrova Gudmundsson. Di seguito l’elenco completo dei convocati Fiorentina.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Dodo, Comuzzo, Gosens, Kayode, M. Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampista: Adli, Cataldi, Colpani, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.