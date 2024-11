Convocati Fiorentina, la decisione di Palladino su Adli in vista del match di Conference League

Convocati Fiorentina, la decisione di Palladino in vista del match di Conference League. Adli ci sarà contro il Pafos

Palladino ha stilato la sua lista completa per il match contro il Pafos in Conference League. Adli alla fine non ci sarà per la partita, ma i viola vorranno comunque fare bella figura. Ecco i convocati della Fiorentina.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Bove, Cataldi, Mandragora, Rubino

Attaccanti: Beltran, Colpani, Ikone, Kean, Kouame, Sottil