Convocati e formazione Italia Under 21 2019: gli Azzurrini agli Europei

Italia e San Marino ospiteranno dal 16 al 30 giugno gli Europei Under 21 2019: fra le 12 partecipanti anche gli Azzurrini di Di Biagio

L’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio affronterà gli Europei 2019 che si giocheranno dal 16 al 30 giugno prossimi proprio nella penisola e a San Marino con possibilità concrete di successo finale. Gli Azzurrini sperano di rinverdire i fasti del passato, con una vittoria che manca nel palmares dal 2004. Italia Under 21 2019: il Ct azzurro ha annunciato che pensa di convocare tutti i big già nel giro della Nazionale maggiore per provare a conquistare il trofeo.

Italia Under 21 2019: i possibili convocati per gli Europei

Fra i portieri Di Biagio convocherà sicuramente Alex Meret del Napoli ed Emil Audero della Sampdoria, ma potrebbe convincere Gianluigi Donnarumma, titolare in Nazionale maggiore, a ricoprire il ruolo di primo estremo difensore agli Europei. Se Gigio non dovesse accettare, sarà Simone Scuffet, passato ai turchi del Kasimpasa, il terzo portiere.

In difesa sono sicuri del posto Bastoni del Parma, Bonifazi della SPAL, Mancini dell’Atalanta e Calabria del Milan. Il centrocampo è il reparto dove dovrebbero esserci più big: da Barella del Cagliari a Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo della Roma, tutti già in Nazionale maggiore ma pronti a dare il loro contributo agli Europei. Incerta invece la presenza di Sandro Tonali, che potrebbe disputare i Mondiali Under 20 vista la giovane età.

Largo ai big anche in attacco, con Federico Chiesa e Moise Kean che dovrebbero far parte del gruppo degli Azzurrini con Cutrone, Orsolini e Parigini. Ad essere escluso potrebbe essere Pinamonti del Frosinone.

Convocati Italia Under 21 2019

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli)

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma), Filippo Romagna (Cagliari)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino)

Probabile formazione Italia Under 21 2019

In un ipotetico 4-3-3, la formazione tipo degli azzurrini vedrebbe Donnarumma fra i pali, con una difesa a quattro con Calabria a destra, Dimarco a sinistra e la coppia Mancini-Bonifazi in mezzo. A centrocampo Lorenzo Pellegrini (o Zaniolo) agirebbe da mezzala destra, con Mandragora playmaker e Barella mezzala sinistra. In attacco Cutrone potrebbe essere il centravanti, supportato da Chiesa e Kean come esterni offensivi.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Lo. Pellegrini (Zaniolo), Mandragora, Barella; Chiesa, Cutrone, Kean. Ct: Di Biagio.