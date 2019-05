Europei Under 21, il ct Di Biagio ha diramato la lista dei 26 pre-convocati: ma sette rinforzi potrebbero arrivare all’ultimo da Mancini

Il ct Di Biagio, nella lunga marcia di avvicinamento agli Europei Under 21 che avranno luogo proprio in Italia, ha diramato nella giornata di ieri la lista del 26 pre-convocati per l’appuntamento continentale. Un elenco, però, parziale. Perché nelle prossime settimane arriverà qualche “taglio”, perché è estremamente probabile si materializzi anche qualche nuovo ingresso.

In particolare dalla Nazionale maggiore di Mancini, impegnata nel frattempo con le qualificazioni ad Euro 2020. Conclusi quegli impegni, infatti, i talenti in età potrebbero mettere nel mirino la rassegna Under 21. E che talenti: si tratta infatti di Donnarumma, Mancini, Barella, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Chiesa e Kean. Senza dimenticare anche Luca Pellegrini, a sua volta impegnato con il Mondiale Under 20 attualmente in corso in Polonia. Per quello che diventerebbe, a tutti gli effetti, un vero e proprio dream team.