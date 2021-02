Convocati Juve per il Crotone: la lista di Andrea Pirlo

La Juventus affronta il Crotone stasera all’Allianz Stadium alle 20.45: Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara

La Juventus affronta il Crotone nell’ultima gara della 23esima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono recuperare punti in classifica ed approfittare della sconfitta del Milan e del pareggio della Roma.

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara dell’Allianz Stadium: ancora assente Paulo Dybala come anticipato in conferenza stampa. Ecco i calciatori a disposizione per la gara di stasera.