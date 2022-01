Convocati Juventus, le scelte di Allegri per l’Udinese – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Juventus per l’Udinese: le scelte di Massimiliano Allegri. La lista diramata dal tecnico bianconero

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida all’Udinese, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Tornano de Ligt e Cuadrado dopo la squalifica scontata in Supercoppa. Out Danilo e Bonucci, oltre ai lungodegenti Chiesa e Ramsey. Nuova chiamata anche per l’Under 23 De Winter.

Ecco la lista diramata dalla Juventus sui propri canali ufficiali.