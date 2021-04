Convocati Juventus per la Fiorentina: due bianconeri esclusi

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina: ecco l’elenco completo della Juventus

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei calciatori della Juventus per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Non figura nell’elenco Merih Demiral, ancora acciaccato. Fuori per infortunio anche Federico Chiesa, dopo le valutazioni dei giorni passati.

In avanti conferma per Felix Correia della Juventus Under 23 che compone il reparto avanzato insieme a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Ecco la lista completa.