Convocati Juventus: Pirlo dirama l’elenco per il Napoli

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli, che con ogni probabilità non verrà disputata

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Napoli. La gara non verrà disputata: gli azzurri non sono partiti per Torino, su precisa indicazione dell’ASL. Ecco la lista di Pirlo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni