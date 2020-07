Convocati Milan Parma: Pioli senza Paquetà e Saelemaekers

Convocati Milan Parma: le scelte dell’allenatore rossonero Stefano Pioli in vista del match di Serie A contro i gialloblù

Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Assenti Lucas Paquetà per infortunio e lo squalificato Alexis Saelemekers.

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.