Convocati Portogallo Mondiale: quattro giocatori dalla Serie A nella lista preliminare del ct Fernando Santos

Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per il raduno pre-Mondiale. Non è ancora l’elenco definitivo perché Fernando Santos ancora deve decidere i ventitré ufficiali, ma intanto ecco una convocazione preliminare di trentacinque giocatori. Colpisce l’esclusione del baby fenomeno Renato Sanches, persosi allo Swansea in una stagione da incubo, mentre ci sono quattro giocatori di Serie A. Nani della Lazio è una presenza fissa, così come André Silva del Milan, che viene da una stagione di certo non positiva. Joao Cancelo dell’Inter e Mario Rui del Napoli completano la lista degli “italiani” in rosa. Cancelo è tra i convocati ormai da più di un anno, Rui invece è rientrato nel giro della nazionale solo dopo l’ottima stagione in azzurro. Di seguito tutti i precettati.

Portieri: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting). Difensori: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Rolando (Olympique Marsiglia), Ruben Dias (Benfica). Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), Ruben Neves (Wolves), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Sporting). Attaccanti: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Mosca), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco).