Convocati Roma-Chievo: out Perotti e Strootman

Convocati Roma-Chievo, sono 21 i calciatori selezionati da Eusebio Di Francesco per la sfida valida per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018: ecco l’elenco completo

Convocati Roma-Chievo, due pesanti assenze per Eusebio Di Francesco. Reduce dalla batosta di Anfield Road contro il Liverpool, la formazione giallorossa cerca riscatto in campionato: domani ospite all’Olimpico la formazione di Rolando Maran, gara valida per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018. Il tecnico però sarà privo di due cardini della formazione capitolina: out Diego Perotti e Kevin Strootman.

Ecco l’elenco completo dei 21 convocati di Di Francesco per la sfida con i clivensi: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Ünder, Stephan El Shaarawy.