Convocati Spal-Inter, sorride Spalletti: tutti recuperati

Convocati Spal-Inter, sono 23 i calciatori selezionati da Luciano Spalletti: rientrati tutti gli indisponibili, gruppo al completo

Convocati Spal-Inter, buone notizie per Luciano Spalletti: il tecnico nerazzurro ha a disposizione il gruppo al completo per la trasferta di Ferrara valida per l’ottava giornata di Serie A. Regolarmente a disposizione anche Sime Vrsaljko, che ha completamente smaltito il problema al ginocchio.

Ecco l’elenco dei 23 calciatori convocati dal tecnico di Certaldo per la trasferta del Mazza: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni, 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic, 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.