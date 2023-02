Convocati Spal, la prima di Oddo con il Como: manca il neo arrivo Rossi

Convocati Spal, le scelte di Massimo Oddo per la sua prima sulla panchina della squadra emiliana: manca Giuseppe Rossi

La Spal ha diramato la lista dei convocati, della quale non fa parte il neo arrivo Giuseppe Rossi, per la prossima giornata di Serie B in cui ci sarà l’impegno con il Como.

PORTIERI: Alfonso, Brazao, Pomini

DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier

CENTROCAMPISTI: Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini

ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti.