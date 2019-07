Copa America 2019: il Brasile vince il Superclasico e vola in finale

Il Brasile vola in finale dopo 12 anni: Argentina condannata da una traversa di Aguero e un palo di Messi

Difficilmente Brasile e Argentina tradiscono le aspettative e dopo i tanti sbadigli che hanno caratterizzato questa Copa America 2019, le due squadre danno vita ad un Superclasico ad alta tensione e ricco di emozioni.

Ne esce vincitore il Brasile, che torna in finale dopo un’assenza di 12 anni. Ci riesce grazie ai sigilli di Gabriel Jesus e Firmino. I Verdeoro si impongono in coppa sugli acerrimi rivali per la terza volta consecutiva dopo le finali vinte nel 2004 e 2007. Per l’Argentina, stoppata per due volte dai legni e beffata dopo una grande ripresa, restano solo amarezza e delusione oltre al primo k.o