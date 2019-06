Copa America, Argentina: che frecciata di Crespo a Messi e Aguero!

Copa America, Argentina: la frecciata di Crespo a Messi e Aguero, dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro la Colombia

Hernan Crespo ha parlato della sconfitta dell’Argentina in Copa America a TyC Sports: «È una squadra in costruzione, lasciamoli lavorare. Aguero? È una questione di equilibro. L’Argentina non riesce ad averlo sapendo che ci sono due giocatori che non aiutano difensivamente come il Kun e Messi».

«La situazione è complicata. Sono giocatori fondamentali, ma devi trovare equilibrio. Se manca pressione iniziale è difficile coprire bene il campo».