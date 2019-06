Copa America, il Brasile sfida Messi: «Non combini nulla» – VIDEO

Copa America, il Brasile sfida Messi: «Non combini nulla». La sfida del popolo verdeoro all’attaccante argentino

Mancano ancora 4 giorni al fischio d’inizio di Brasile-Argentina, sfida valida per le semifinali di Copa America, ma il clima per il grande classico del calcio sudamericano è già rovente. Per maggiori informazioni chiedere ai tifosi vedeoro che hanno già lanciato la sfida all’Albiceleste e, in particolare, a Leo Messi.

«Non combinerà nulla, non sa gestire la pressione nelle partite decisive», è uno dei commenti più audaci.