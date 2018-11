Dopo un’attenta ispezione del campo, la Conmebol ha dato il via libera alla finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate

In un comunicato ufficiale, la Federazione Sudamericana di calcio ha dato il via libera al match della Bombonera tra Boca Juniors e River Plate, valido per la finale di andata di Copa Libertadores.

La Conmebol ha sottolineato che le attuali condizioni del campo non risultano più proibitive e si può giocare. In un tweet si è infatti reso noto che l’ispezione effettuata ha determinato che il terreno di gioco della Bombonera è in buone condizioni per consentire di disputare la partita. Dopo il rinvio di ieri, dunque, oggi viene confermato l’appuntamento sportivo più atteso del Sud America. A Buenos Aires lo spettacolo andrà in scena alle ore 16:00 locali, le 20:00 in Italia.