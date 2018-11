Superclasico Boca Juniors-River Plate, finale Copa Libertadores: partita rinviata

Superclasico Boca Juniors-River Plate, finale di andata Copa Libertadores 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

“La finale eterna”, così è stata definita la 59° finale di Copa Libertadores, il più importante torneo di calcio del Sud America organizzato dal CONMEBOL, tra Boca Juniors e River Plate è stata rinviata a domenica 11 novembre, alle ore 20. Le violente precipitazioni e inondazioni che hanno colpito l’Argentina e, in particolare, la sua capitale Buenos Aires da qualche giorno a questa parte hanno costretto gli organi competenti a optare per la soluzione più grave. La zona dello stadio Bombonera, infatti, è completamente allagata e il campo risulta quasi totalmente impraticabile. La 372° sfida più sentita al mondo dovrà, quindi, attendere ancora un giorno.

🏆 ¡A esperar un día más para la gran final de la #CONMEBOLLibertadores! 🔜 @BocaJrsOficial y @CARPoficial jugarán este domingo. pic.twitter.com/xbAfQUQ9iD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2018

Boca Juniors-River Plate: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 21

Boca Juniors-River Plate: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Boca Juniors-River Plate: probabili formazioni e pre-partita

Qui Boca Juniors. Alla Bombonera è ormai tutto pronto per accogliere la finale d’andata e, per la straordinaria occasione, anche Schelotto pare avere le idee molto chiare. Il tecnico, infatti, sembra intenzionato ad affidarsi, ancora una volta, al suo modulo marchio di fabbrica, il 4-3-3 già visto spesso in questa stagione. Uno degli uomini più attesi è, indubbiamente, Carlos Tevez, nonostante sia molto difficile vederlo in campo dal primo minuto. Nel tridente d’attacco, però, insieme a Pavon e Benedetto si potrebbe vedere un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Mauro Zarate, rinato in Sud America. A difendere i pali degli Xeneizes, invece, ci penserà Rossi e davanti a lui si schiererà la linea difensiva a 4 composta da Jara, Izquierdoz, Magallan e Olaza. A centrocampo, spazio a Barrios, coadiuvato da Perez e Nandez.

Qui River Plate. Marcelo Gallardo, la guida dell’altra “faccia” di Buenos Aires, è forse la vera sorpresa di questa squadra, colui che è considerato il Re Mida dei Milionarios grazie ai suoi 16 trofei vinti tra la carriera da allenatore e, soprattutto, da calciatore. Purtroppo, però, i Milionarios non potranno essere seguiti a bordo campo dal loro mentore, reduce una squalifica rimediata nella semifinale contro il Gremio. Nonostante ciò, anche lui pare avere le idee chiare: il 4-4-2 pare il modulo scelto, pronto a diventare 4-3-1-2 all’occorrenza con Quintero destinato a salire sulla trequarti. In avanti, con ogni probabilità, ci sarà Ignacio Scocco, in vantaggio1 su Pratto, ad affiancare il bomber di coppa Santos Borré. In mediana, invece, accanto a Quintero agirà Ponzio, con Palacios e Martinez. In porta, il neo acquisto di stagione Armani, coadiuvato dal quartetto Montiel, Maidana, Pinola e Casco.

Boca Juniors (4-3-3): Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Perez, Barrios, Nandez; Pavon, Benedetto, Zarate. Allenatore: Schelotto.

River Plate (4-4-2): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Quintero, Ponzio, Palacios, Martinez; Santos Borré, Scocco. Allenatore: Gallardo.

Boca Juniors-River Plate Streaming: dove vederla in tv

Boca Juniors-River Plate sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.