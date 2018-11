Per la prima volta nella storia della Copa Libertadores la finale sarà il Superclasico Boca-River: eliminati in semifinale Palmeiras e Gremio.

Sarà una finale di Copa Libertadores speciale quella che si disputerà il 7 e il 28 novembre prossimi. Per la prima volta nella storia, infatti, a decidere chi si aggiudicherà il trofeo sarà il Superclasico Boca-River. Le due squadre di Buenos Aires hanno eliminato rispettivamente il Palmeiras e il Gremio in semifinale e ora si ritroveranno l’un contro l’altra in un confronto con gara di andata e ritorno che si annuncia caldissimo per la grande rivalità che esiste fra gli Xeneizes e i Millonarios.

Il River Plate di Marcelo Gallardo ha conquistato la finale dopo una semifinale di ritorno caratterizzata da aspre polemiche. Sconfitti 1-0 all’andata al Monumental, gli argentini si impongono 2-1 nella gara di ritorno a Porto Alegre. I brasiliani si portano in vantaggio, ma nel finale i biancorossi la ribaltano: dopo il gol di Rafael Borre all’81’, con proteste dei padroni di casa per un tocco col braccio non visto, all’86’ l’arbitro assenga un rigore per gli ospiti dopo aver consultato il VAR, ed espelle Bressan per doppia ammonizione. Gonzalo Martinez trasforma il rigore dopo 9 minuti di accese proteste, poi, nonostante 14 minuti interminabili di recupero, il Gremio non trova il pareggio ed è così la squadra argentina a far festa al fischio finale.

Più lineare l’impresa del Boca Juniors di Guillermo Barros Schelotto, che dopo la vittoria per 2-0 nella gara di andata a La Bombonera, targata Benedetto, pareggia 2-2 a San Paolo alla Palestra Italia. Il Verdão di Scolari, dopo il gol iniziale di Abila, ribalta il risultato con le reti di Luan e dell’ex Milan Gustavo Gomez su calcio di rigore, ma nel finale è ancora un gran tiro del Pipa a firmare la qualificazione dei Genovesi per quella che si annuncia essere un’esaltante finale in 180 minuti con i rivali storici del River Plate.

