Coppa America, sospiro di sollievo Argentina. E Lautaro sorride

Coppa America, l’Argentina vince e si qualifica ai quarti di finale. Lautaro e Aguero regalano un traguardo che sembrava inarrivabile

L’Argentina era chiamata a vincere. Non potevano esserci altre strade, se la qualificazione ai quarti di finale di Coppa America voleva essere agguantata. Obiettivo raggiunto, con buona pace del malcapitato Qatar che con un grossolano errore difensivo ha dato vita al primo gol Albiceleste. Firmato in maniera puntuale da Lautaro Martinez.

A siglare il raddoppio è il Kun Aguero, che si sblocca nella competizione. Scaloni ha dato spazio a diversi “italiani“, sia dal primo minuto sia a gara in corso. De Paul e Lautaro sono stati titolari, Dybala e Pezzella hanno fatto il loro ingresso nelle battute finali della gara. Giusto il tempo, per la Joya, di regalare al compagno l’assist per il 2-0 finale.