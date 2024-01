VOTI&STATS – Ok il Feyenoord, Psv in difficoltà : un gol di Timber decide la sfida di coppa

Coppa d’Olanda, le statistiche dopo le gare della giornata di mercoledì: Feyenoord ok, male il Psv Eindhoven

Detentore della coppa d’Olanda, il Psv ha conosciuto ieri sera al De Kuip la prima sconfitta in patria ed è stato eliminato dalla KVNB Beker dal Feyenoord, che ha vinto 1-0 grazie a una rete di Timber. Dentro questa notizia, già di per sé importante, ce ne sono un po’ di altre a completare un quadro in movimento.

1) Il Psv perde non solo l’imbattibilità nelle competizioni nazionali, ma per la prima volta nel 2023-24 non va in gol. E contando che stiamo parlando di una squadra capace di segnare 86 volte in 31 partite mettendo insieme tutte le competizioni, non è esattamente un dettaglio trascurabile.

2) Il Feyenoord restituisce in maniera esatta la proporzione della sconfitta dell’atto inaugurale della stagione, quando la finale di Supercoppa era stata vinta 1-0 dalla formazione di Peter Bosz, al suo esordio sulla panchina.

3) In una settimana la macchina di Eindhoven si è inceppata. Solo sette giorni fa, nei sedicesimi di coppa, De Jong e compagni avevano sconfitto per 3-1 il Twente, terza forza dell’Eredivisie, mettendo in mostra una prova di forza. Poi, il primo pareggio in campionato a Utrecht ha fatto vedere una squadra stanca mentalmente, incapace di dare uno scossone a una gara dove, peraltro, era passata immediatamente in vantaggio con un colpo di testa di Bakayoko. Il Feyenoord è riuscito così a ridurre l’abissale distacco da -12 a -10 e, soprattutto, a scoprire che anche la capolista ha un tallone d’Achille.

4) Il gol che ha deciso la gara di ieri sera non è arrivato a caso. Intanto perché i padroni di casa avevano già acceso il catino di Rotterdam con un approccio determinato, che si era evidenziato con manovre veloci, alle quali partecipavano diversi giocatori. Poco prima della rete, Paixao aveva sfiorato il bersaglio con una conclusione di destro. L’1-0 lo ha segnato Timber, mezzala con proprietà da trequartista: non è la prima volta che colpisce dal limite dell’area girandosi velocemente appena ricevuto palla, in questo caso da Hartman. Una prodezza non molto diversa aveva deciso in campionato Feyenoord-AZ Alkmaar e un altro gol dalla distanza lo ha realizzato nel poker rifilato in trasferta sul campo dell’Heracles.

5) I numeri del match dicono di una gara equilibrata nei tiri (12-10) e non nel possesso palla (40-60%). Non sono mancati gli scontri, con 3 cartellini gialli per entrambe le contendenti. L’occasione più grande per pareggiare il Psv l’ha avuta nel primo tempo sul piede di Til, lanciato verso la porta: provvidenziale è stata l’uscita di Bijlow, che ha salvato risultato e qualificazione