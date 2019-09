Cori razzisti di Verona, arriva la nota ufficiale del club

Cori razzisti di Verona, il club pubblica una nota ufficiale sul proprio sito dopo il post Twitter di questa mattina: ecco la comunicazione

L’Hellas Verona ha, questa mattina, pubblicato tramite il proprio profilo Twitter dei post per “difendersi” dall’accusa di cori razzisti verso Kessiè nella partita di ieri col Milan. I messaggi hanno scatenato dei dibattiti sui social e, per tale motivo, gli scaligeri hanno voluto pubblicare un’ulteriore nota sul proprio sito ufficiale:

«Hellas Verona FC, in riferimento a quanto riportato oggi sul profilo Twitter del Club, precisa che non si è trattato affatto di una presa di posizione finalizzata a sottovalutare eventuali comportamenti discriminatori che in alcune occasioni si manifestano su diversi campi di gioco. Ciò in quanto abbiamo sempre fermamente stigmatizzato e condannato tali episodi, impegnandoci direttamente con varie iniziative a fronteggiarli ed a combatterli».