Coronavirus, anche la Coppa d’Africa slitta di un anno: la rassegna sportiva andrà in scena a gennaio del 2020

La Coppa D’Africa slitta di un anno a causa della pandemia da coronavirus. La CAF ha infatti posticipato la manifestazione calcistica a gennaio del 2022 sempre in Camerun.

Il torneo aveva già subito un anticipazione per non farlo coincidere con il Mondiale per Club.