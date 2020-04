Coronavirus, primo caso alla Reggio Audace. Costa: «Tutto risolto»

Costa è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del Coronavirus: il primo caso nel calcio italiano è stato alla Reggio Audace

Andrea Costa è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per parlare dell’emergenza Coronavirus. Alla Reggio Audace, squadra del difensore, si è verificato il primo caso di positività.

«La situazione è sotto controllo adesso, il ragazzo è risultato negativo dopo il secondo tampone. Noi per fortuna non abbiamo avuto nessun altro contagiato. Diciamo che la quarantena per noi è stata anticipata di circa due settimane rispetto alle altre squadre, però si è tutto risolto adesso».