Correa Inter, nuovi contatti tra i club: deciso il futuro del Tucu

Correa Inter, ieri nuovi contatti tra Marotta e Lotito: la Lazio ha ormai deciso il futuro dell’attaccante argentino

Joaquin Correa continua ad essere uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza dell’Inter per completare il reparto offensivo rimasto orfano di Romelu Lukaku.

Nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti per cercare di limare le distanze. La Lazio, che chiede 30 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, ha deciso di vendere l’argentino: qualora dovesse saltare il suo trasferimento in nerazzurro, possibile futuro in Spagna o Inghilterra per il Tucu. A riportarlo è Il Messaggero.