Correa Milan a oltranza. Tra le alternative spunta Depay

Il Milan spera ancora in un accordo con l’Atletico Madrid per Angel Correa. L’alternativa principale sembra essere Depay

Il Milan continua ad attendere segnali da Madrid per Angel Correa. Secondo Sportitalia, la speranza rossonera resiste. Il club ha in mano il sì del giocatore e spera in un’apertura-sconto dell’Atletico Madrid nelle ultime ore.

Smentito l’interesse per Kouamé e un possibile scambio con André Silva, i rossoneri pensano anche a Memphis Depay, giocatore del Lione, ma l’OL è una bottega cara. Il sogno è James Rodriguez ma al momento è destinato a rimanere tale.